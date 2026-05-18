Karting | Thomas Ometto conquista il titolo regionale Mini Gr3 e il podio

Durante la stagione 2025, un giovane pilota ha ottenuto il titolo regionale Mini Gr3 nel karting, distinguendosi per le sue prestazioni. In particolare, ha conquistato il podio nella Coppa Italia ACI, confermando il suo talento e la sua crescita nel settore. La sua vittoria ha attirato l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che hanno seguito con interesse le sue gare e i risultati ottenuti lungo tutto l'anno.

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? Domande chiave Chi è il giovane pilota che ha dominato la stagione 2025?. Come ha fatto a conquistare il podio nella Coppa Italia ACI?. Perché questo successo rappresenta un punto di svolta per il karting piemontese?. Quali sono le prossime sfide agonistiche previste per il talento chierese?.? In Breve Secondo posto ottenuto nella competizione Coppa Italia ACI Zona 1. Rappresentanza sportiva per la provincia di Chieri nella categoria Mini Gr3. Prospettiva di ascesa verso categorie superiori dopo la stagione 2025. Il giovane pilota chierese Thomas Ometto ha siglato un bilancio straordinario per la stagione 2025 nel karting nazionale, conquistando il titolo di Campione Regionale Piemonte nella categoria Mini Gr3. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Karting: Thomas Ometto conquista il titolo regionale Mini Gr3 e il podio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Thomas Ometto domina a Cremona: trionfo e primato in Coppa ItaliaIl giovane talento chierese Thomas Ometto ha consolidato il proprio primato nella categoria Mini Gr. Lepore Oxangela conquista il titolo di vice campionessa regionale a MondragoneMONDRAGONE (1 marzo) – Lepore Oxangela, atleta di Prata di Principato Ultra, ha conquistato il secondo posto nella seconda fase regionale di...