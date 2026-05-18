Juventus U20-Atalanta 3-0 | i bianconeri chiudono il campionato con un tris

La Juventus Under 20 ha concluso il campionato di Primavera 1 con una vittoria per 3-0 contro l'Atalanta. La partita si è disputata sul campo della squadra torinese, che ha segnato tre gol senza subirne. È stata l'ultima gara della stagione, che ha visto i bianconeri ottenere un risultato positivo nell’ultimo incontro. La partita si è svolta in condizioni regolari e senza episodi significativi da segnalare.

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La Juventus U20 chiude molto bene l’ultimo scontro del campionato di Primavera 1. Al campo “Ale&Ricky” del Juventus Training Center di Vinovo, i bianconeri superano con un netto 3-0 l’Atalanta di Marco Zanchi, grazie alle reti di Josue Grelaud, Francesco Verde e Destiny Elimoghale, al termine di un match gestito con molta personalità e intensità da parte dei bianconeri. Primo tempo: Grelaud e Verde indirizzano il match. La squadra di Simone Padoin parte subito aggressiva, occupando bene gli spazi e tenta fin da subito di mettere pressione alla difesa bergamasca. Dopo pochi minuti è Francesco Leone a creare il primo pericolo con una giocata individuale sulla fascia destra, che si conclude con un tiro-cross insidioso, ma prontamente controllato da Alessandro Anelli. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus U20-Atalanta 3-0: i bianconeri chiudono il campionato con un tris ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Atalanta 3-0 Juventus | HIGHLIGHTS Coppa Italia Sullo stesso argomento U20, Lazio-Juventus 2-2: beffa nel finale per i bianconeriLa Juventus Under 20 torna dalla trasferta laziale con un pareggio che lascia molto rammarico per la squadra di Mister Padoin. Juventus U20- Fiorentina 1-2: beffa nel finale per i bianconeri a VinovoDoveva essere una partita da conferme per la Juventus U20, soprattutto in un momento così delicato della stagione, sempre più vicino alla conclusione... Goolllllllllllllllllll Elimoghale Assist Corigliano Juventus U20 (3)-0 Atalanta U20 x.com Juventus - Atalanta U20 3-0: Elimoghale cala il tris, nerazzurri in 10L'ultima avversaria della Juventus U20 è l'Atalanta, in corsa per i playoff. Nel 37° turno entrambe hanno vinto 1-0 rispettivamente contro Cesena e Monza. tuttojuve.com DIRETTA | Juventus Atalanta Primavera (risultato finale 3-0): Elimoghale cala il tris (oggi 15 maggio 2026)Diretta Juventus Atalanta Primavera streaming video tv: i bianconeri chiudono qui la loro stagione, la Dea vuole blindare la qualificazione ai playoff. ilsussidiario.net