Juventus U20-Atalanta 3-0 | i bianconeri chiudono il campionato con un tris
La Juventus Under 20 ha concluso il campionato di Primavera 1 con una vittoria per 3-0 contro l'Atalanta. La partita si è disputata sul campo della squadra torinese, che ha segnato tre gol senza subirne. È stata l'ultima gara della stagione, che ha visto i bianconeri ottenere un risultato positivo nell’ultimo incontro. La partita si è svolta in condizioni regolari e senza episodi significativi da segnalare.
La Juventus U20 chiude molto bene l’ultimo scontro del campionato di Primavera 1. Al campo “Ale&Ricky” del Juventus Training Center di Vinovo, i bianconeri superano con un netto 3-0 l’Atalanta di Marco Zanchi, grazie alle reti di Josue Grelaud, Francesco Verde e Destiny Elimoghale, al termine di un match gestito con molta personalità e intensità da parte dei bianconeri. Primo tempo: Grelaud e Verde indirizzano il match. La squadra di Simone Padoin parte subito aggressiva, occupando bene gli spazi e tenta fin da subito di mettere pressione alla difesa bergamasca. Dopo pochi minuti è Francesco Leone a creare il primo pericolo con una giocata individuale sulla fascia destra, che si conclude con un tiro-cross insidioso, ma prontamente controllato da Alessandro Anelli. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Atalanta 3-0 Juventus | HIGHLIGHTS Coppa Italia
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Goolllllllllllllllllll Elimoghale Assist Corigliano Juventus U20 (3)-0 Atalanta U20 x.com
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