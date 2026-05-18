Juventus ora tutta la rosa è in discussione | per Elkann un solo incedibile Chi rischia e chi andrà via sicuramente
Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, la rosa della squadra è stata messa sotto osservazione. L’amministratore delegato ha dichiarato che solo un giocatore è considerato incedibile, mentre gli altri sono a rischio di partenza o comunque di discussione. Diversi calciatori potrebbero lasciare il club nelle prossime settimane, mentre alcuni restano in bilico. La situazione rimane molto fluida, e ancora non ci sono decisioni definitive sui singoli nomi coinvolti.
Juve, Elkann prepara colloqui e mosse: via il mercato a Comolli, rischia Modesto. E Spalletti vorrebbe questa figura Calciomercato Juve ridimensionato senza Champions: addio a Bernardo, sacrificio Bremer? Mentre Alisson. Rugani, sempre più vicino il ritorno alla Juve. Sfuma l’obbligo di riscatto della Fiorentina. Gli aggiornamenti Come giocherebbe la Juventus con i soli calciatori cresciuti nel settore giovanile? La TOP 11 degli ultimi 10 anni – VIDEO di Marco Baridon Chi è Isaque, il gioiello brasiliano dello Shakhtar accostato alla Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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