Juventus ora tutta la rosa è in discussione | per Elkann un solo incedibile Chi rischia e chi andrà via sicuramente

Da juventusnews24.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, la rosa della squadra è stata messa sotto osservazione. L’amministratore delegato ha dichiarato che solo un giocatore è considerato incedibile, mentre gli altri sono a rischio di partenza o comunque di discussione. Diversi calciatori potrebbero lasciare il club nelle prossime settimane, mentre alcuni restano in bilico. La situazione rimane molto fluida, e ancora non ci sono decisioni definitive sui singoli nomi coinvolti.

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