La Juventus ha concluso la propria stagione senza qualificarsi per la Champions League, un risultato che ha suscitato numerose analisi. Tra i giocatori coinvolti, anche Kenan Yildiz si trova sotto osservazione, in seguito alle sue prestazioni durante il campionato. La società sta valutando le modalità di utilizzo del giocatore e il suo contributo alla squadra, mentre il fallimento in Europa ha portato a molte discussioni sulla gestione complessiva della rosa.

Nel fallimento della Juventus nel centrare quello che ormai è un irraggiungibile posto in Champions League, non può non finire nell’occhio del ciclone anche Kenan Yildiz. Non si può non discutere dell’involuzione del turco nella seconda parte della della stagione, nella quale ha messo a referto solamente 2 reti e 2 assist da inizio febbraio a oggi. Il contributo in termini di gol è sicuramente mancato soprattutto dal momento della firma sul rinnovo del 7 febbraio, come se questo lo avesse appagato e “accontentato”, infatti, se si vanno ad osservare i numeri precedenti al rinnovo, questi sono ben diversi rispetto a quelli successivi, periodo nel quale ha collezionato 8 gol e 4 assist. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, fallimento Champions: anche Yildiz è sotto esame

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

JUVE VERONA 1-1: SPALLETTI HA DISTRUTTO TUTTO! BREMER FINITO, YILDIZ SOPRAVVALUTATO

Sullo stesso argomento

Juve, la Champions torna a rischio: da Comolli a Chiellini passando per… Yildiz! Cosa può succedere in caso di “fallimento”di Luca FiorettiJuve, la Champions torna a rischio: la dirigenza valuta i rischi della mancata qualificazione tra il differente appeal sul mercato e...

Leggi anche: Juventus-Bologna, crocevia per Spalletti: esame da superare per la Champions League

Per la #Juventus la stagione può considerarsi un fallimento epocale. Il danno economico è abnorme. E senza #Champions il danno è anche tecnico e solo con competenza si può risalire la china. Ma chi è competente o quanti lo sono oggi in questa #Juve? x.com

Fallimento Juve, Elkann primo responsabile, ma anche Comolli e Spalletti sono in discussionePanorama prova ad entrare nella crisi Juve: Elkann è il primo responsabile, Comolli e Spalletti tornano ad essere in discussione. tuttojuve.com

Juventus fuori dalla Champions? Sul campo non succede da 15 anni: i bianconeri verso uno storico fallimento e ora rischiano tuttiDopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina i bianconeri sono scivolati al sesto posto, sarebbe il risultato peggiore dal 2010/11. La Juventus negli ultimi quindici anni non ha mai fallito la qua ... goal.com

[Romano] Gerry Cardinale a CorSera: Non qualificarsi per la Champions League sarebbe un fallimento. Alla fine della stagione, valuterò tutto e tutti. Ma ora non è il momento di parlare di cambiamenti; dobbiamo concentrarci sulle prossime due partite. : r/AC reddit