juventus e spalletti cosa resta dopo il fallimento

La stagione della squadra si è conclusa senza la qualificazione alla Champions League, lasciando molte incognite sul futuro. Dopo le recenti partite, il tecnico ha dichiarato che ora serve un vero miracolo per cambiare le sorti della squadra. La squadra si trova a dover valutare le prossime mosse, mentre i tifosi attendono notizie sui piani per la prossima stagione. La sconfitta ha portato a riflessioni sulla gestione e sulle strategie future del club.

Adesso che l’obiettivo è sfumato, serve un miracolo per ribellarsi al destino di una stagione senza Champions League, tutto torna in discussione. Tutto, compreso quello che sembrava scolpito nella pietra fino al momento del tracollo e che oggi va riletto con i filtri di un campionato fallimentare e fallito. Aver ascoltato Luciano Spalletti evocare la necessità di un incontro con John Elkann per rimettersi in discussione aumenta il senso di confusione, non lo toglie. Lui che ha appena incassato la piena fiducia con annessa firma su un contratto scadenza 2028 e che era stato messo (e si era messo) al centro del villaggio bianconero, dettando l’agenda e la lista dei desideri di mercato per l’estate. 🔗 Leggi su Panorama.it

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