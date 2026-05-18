Juve e il rischio Champions | Silva e Alisson a rischio mercato

La Juventus si trova ad affrontare alcune incognite legate alla qualificazione alla prossima Champions League, con possibili ripercussioni sul mercato. Tra i nomi coinvolti ci sono Silva e Alisson, che potrebbero essere messi in discussione in vista di eventuali strategie di rafforzamento. Si stanno valutando anche le opzioni per un eventuale sostituto di Vlahovic, qualora dovesse lasciare la squadra. La situazione attuale tiene sotto osservazione diversi scenari legati alle prossime mosse di mercato.

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