Juve e il rischio Champions | Silva e Alisson a rischio mercato

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus si trova ad affrontare alcune incognite legate alla qualificazione alla prossima Champions League, con possibili ripercussioni sul mercato. Tra i nomi coinvolti ci sono Silva e Alisson, che potrebbero essere messi in discussione in vista di eventuali strategie di rafforzamento. Si stanno valutando anche le opzioni per un eventuale sostituto di Vlahovic, qualora dovesse lasciare la squadra. La situazione attuale tiene sotto osservazione diversi scenari legati alle prossime mosse di mercato.

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? Domande chiave Come cambiano i piani per Bernardo Silva senza la Champions?. Chi potrebbe sostituire Vlahovic se dovesse lasciare la Juventus?. Perché Kolo Muani è più facile da acquistare rispetto ad Alisson?. Quali risultati servono a Como, Milan e Roma per penalizzare la Juve?.? In Breve Proposta per Silva da 8-9 milioni annui per un impegno triennale.. Vlahovic rischia la partenza a giugno per scadenza contratto.. Kolo Muani disponibile anche per Europa League stagione 2026-27.. Qualificazione dipende da risultati di Como, Milan e Roma.. La Juventus si trova al sesto posto in classifica con un solo turno ancora da disputare nella stagione di Serie A 2025-26, una posizione che mette a rischio l’accesso alla Champions League. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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