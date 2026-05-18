Juve contestata dai tifosi le parole di Spalletti | Io il primo colpevole

Domenica, la Juventus ha subito una sconfitta contro la Fiorentina, che potrebbe aver compromesso definitivamente la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League. I tifosi hanno espresso il loro disappunto nei confronti della squadra, manifestando il proprio dissenso con contestazioni. A commentare la situazione, l’allenatore di un’altra squadra ha dichiarato di essere il primo colpevole di questa crisi. La partita e le conseguenze sportive sono al centro delle discussioni tra addetti ai lavori e tifosi.

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La sconfitta di domenica contro la Fiorentina potrebbe aver chiuso definitivamente la corsa Champions della Juventus. Ad una sola giornata dal termine del campionato, le chance si agguantare quantomeno il quarto posto si sono ridotte al lumicino, lasciando intravedere all’orizzonte un’estate molto complicata. Al termine del match contro i viola, i fischi assordanti dello Stadium hanno accompagnato i giocatori negli spogliatoi e un clima di tensione sembrerebbe accompagnare le prossime giornate alla Continassa. Spalletti complice del disastro. Una formazione, quella viola – salvatasi dopo una stagione ricca di problemi – che ha espugna con merito l’ Allianz Stadium che, al triplice fischio, ha contestato i propri giocatori. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve contestata dai tifosi, le parole di Spalletti: “Io il primo colpevole” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Juventus-Napoli, le parole di Luciano Spalletti a Sky Sport | Serie A Sullo stesso argomento Spalletti difende la Juve nel crollo Champions: “Il primo colpevole sono io”La Juventus cade in casa contro la Fiorentina, perde 2-0 all’Allianz Stadium e vede complicarsi in modo pesantissimo la corsa alla Champions League. Salah sogno Juve: quelle parole su Spalletti accendono le speranze dei tifosidi Redazione JuventusNews24Salah sogno Juve: quelle parole su Spalletti accendono le speranze dei tifosi. Juventus contestata dopo la sconfitta, #Locatelli sta con i tifosi: Giusto essere fischiati x.com Gli arbitri Juve e la legge di Murphy, dubbi su Massa: i tifosi sono furiosiLa sensazione è che gli episodi abbiano indirizzato molto del finale di stagione: il gruppo non è cresciuto e ne ha risentito ... tuttosport.com Fischi assordanti e Tirate fuori i cogl..., Juve da incubo contestata allo StadiumClima pesantissimo all'Allianz con i tifosi bianconeri contro la squadra per il risultato ottenuto con la Fiorentina ... tuttosport.com