È arrivata l'intesa tra le due società coinvolte nella trattativa per il trasferimento del giocatore. L'accordo prevede un pagamento di circa 28 milioni di euro e la firma è ormai prossima. La trattativa è in fase avanzata, con le parti che stanno finalizzando gli ultimi dettagli prima del comunicato ufficiale. La Juventus rimane attiva sul mercato, continuando a muoversi per completare l'operazione. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata dalle società coinvolte.

Trattativa tra i due club in fase avanzata e firma ormai vicinissima: bianconeri ancora protagonisti sul mercato. Per via di alcuni infortuni non ha raggiunto almeno il 60% di presenze da 45 minuti con la maglia dell’Atletico Madrid, ma quasi sicuramente il futuro di Nico Gonzalez sarà ancora nel club allenato da Diego Simeone. L’esterno offensivo della Juve ha fatto bene nella capitale spagnola e anche i Colchoneros hanno tutta l’intenzione di trattenerlo. Nico Gonzalez, 28 anni (Ansa) – Calciomercato.it E ora ci sono importantissime novità in tal senso. A fornirle è l’esperto di calciomercato Matteo Moretto che, in un video pubblicato sul... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve-Atletico Madrid, ci siamo: si chiude per 28 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIVERPOOL SURPRISES! JACQUET RECORD DEAL! BENZEMA TALKS! ATLETI SHOW, KEES SMIT, MARCOS LEONARDO…

Sullo stesso argomento

Che beffa per la Juve, va all’Atletico Madrid per 50 milioniBatosta pesantissima per la Juventus che rischia di salutare definitivamente un grande nome la prossima estate.

Addio Juve, c’è l’accordo con l’Atletico Madrid: affare tra i 30 e i 40 milioniPessime notizie per la Juventus a poche ore dalla sfida contro il Pisa: duro colpo per i bianconeri in ottica mercato.

Intesa vicina tra #Juve e #AtleticoMadrid Perché i bianconeri non lo hanno tenuto #NicoGonzalez x.com

La Juventus e l'Atletico Madrid sono in TRATTATIVE AVANZATE per Nico Gonzalez. Un accordo è vicino intorno ai 27-28 milioni di euro, bonus inclusi, rispetto ai 32 milioni di euro iniziali | Matteo Moretto via YouTube reddit

Vlahovic proposto all'Atletico Madrid, il dettaglio che indica la pressione per il rinnovo e la posizione della JuventusDusan Vlahovic è stato tra i giocatori offerti all'Atletico Madrid, ma altri club europee come il Bayern Monaco sarebbero interessati ma la Juventus deve rinnovare ... sport.virgilio.it

Juventus, Schira: 'Vlahovic è stato offerto all'Atletico Madrid'Il centravanti serbo sarebbe in uscita dalla Juventus come parametro 0 e su di lui ci sarebbero diversi club di primo livello ... it.blastingnews.com