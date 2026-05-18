Jurassic Park? No la realtà | in Francia scoperte oltre 100 uova di dinosauro

In Francia, nel dipartimento del sud, i paleontologi hanno scoperto più di cento uova di dinosauro all’interno di un’area del Musée-Parc des Dinosaures di Mèze. Il ritrovamento riguarda uova fossili datate circa 70 milioni di anni fa e rappresenta uno dei ritrovamenti più rilevanti degli ultimi anni nella regione. La scoperta è avvenuta in una zona ancora poco esplorata e le uova sono state recuperate durante uno scavo archeologico condotto sul sito.

Parigi, 18 maggio 2026 – Nel sud della Francia, in una zona ancora poco esplorata del Musée-Parc des Dinosaures di Mèze, i paleontologi hanno riportato alla luce uno dei ritrovamenti più sorprendenti degli ultimi anni: oltre cento uova fossili di dinosauro risalenti a circa 70 milioni di anni fa. La scoperta è avvenuta quasi per caso durante una nuova campagna di scavi avviata dal geologo e paleontologo francese Alain Cabot. Il ritrovamento ha riportato alla mente l’immaginario cinematografico di Jurassic Park, il celebre film che ha fatto sognare intere generazioni mostrando dinosauri riportati in vita attraverso il DNA conservato nelle uova e nei fossili. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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