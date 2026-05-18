Jovanotti a Castrocaro per le prove | il video

Lorenzo Cherubini, conosciuto come Jovanotti, è stato avvistato nel salone delle feste del Padiglione delle Terme a Castrocaro, dove ha partecipato alle prove di una sua esibizione. Il cantante si trovava nel luogo per preparare le performance prima di un evento programmato. La presenza dell’artista nel complesso termale è stata documentata attraverso un video diffuso sui social, che mostra il suo arrivo e le attività di preparazione nel locale. La notizia ha suscitato l’interesse di chi seguiva i dettagli della sua agenda.

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