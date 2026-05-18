John Cabot University il premio Nobel Giorgio Parisi terrà il discorso della cerimonia di laurea

Da ildenaro.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 maggio 2026 alle 17 si terrà la cerimonia di laurea della John Cabot University. Durante l’evento, il premio Nobel per la Fisica e docente di Fisica teorica presso un’università romana terrà il suo discorso. La presenza di questa figura di rilievo si inserisce nel programma ufficiale della cerimonia, che si svolgerà in un’aula dedicata all’interno dell’ateneo. La partecipazione è prevista per studenti, familiari e personale accademico.

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Sarà Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica e professore di Fisica teorica alla Sapienza Università di Roma, il “commencement speaker” della cerimonia di laurea della John Cabot University in programma il 18 maggio 2026 alle 17.30 a Villa Miani. Nel corso della cerimonia, l’ateneo conferirà a Parisi la laurea honoris causa “Doctor of Science” per il suo contributo alla ricerca scientifica. Per il presidente della JCU Franco Pavoncello, recentemente insignito del titolo di “Amico dell’Accademia dei Lincei”, “le teorie del professor Parisi trovano applicazione in molteplici ambiti: dalla manifattura del vetro allo studio del cervello, dal volo degli uccelli alla finanza, fino al clima”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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