John Cabot University il premio Nobel Giorgio Parisi terrà il discorso della cerimonia di laurea

Il 18 maggio 2026 alle 17 si terrà la cerimonia di laurea della John Cabot University. Durante l’evento, il premio Nobel per la Fisica e docente di Fisica teorica presso un’università romana terrà il suo discorso. La presenza di questa figura di rilievo si inserisce nel programma ufficiale della cerimonia, che si svolgerà in un’aula dedicata all’interno dell’ateneo. La partecipazione è prevista per studenti, familiari e personale accademico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui