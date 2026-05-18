Jihadismo e Intelligence il seminario dell' Unipg

Da perugiatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jihadismo e Intelligence. E' questo il titolo del seminario in programma venerdì 22 maggio 2026, alle 10, all'auditorium San Domenico di Narni. Quattro voci — un analista del jihadismo, un esperto di intelligence, e due docenti universitari — propongono un viaggio nelle architetture invisibili. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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