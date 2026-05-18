Jesolo Gourmet Festival sei cene stellate nel secondo weekend

A Jesolo si svolge il Jesolo Gourmet Festival, un evento dedicato alla cucina di alta qualità. Dal 22 al 24 maggio 2026, la manifestazione si tiene nel suo secondo fine settimana, attirando appassionati e professionisti del settore. Durante l’evento sono previste sei cene con chef stellati, che si svolgeranno in diverse location della città. La manifestazione rappresenta un’occasione per scoprire le creazioni di chef rinomati e per vivere un’esperienza culinaria di livello superiore.

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Prosegue a Jesolo il Jesolo Gourmet Festival, con il secondo weekend in programma dal 22 al 24 maggio 2026, che conferma la città come punto di riferimento per la cucina d’autore. Anche in questo fine settimana, i ristoranti del territorio ospiteranno chef di rilievo nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Jesolo Gourmet Festival, a cena con gli chef stellatiTorna a Jesolo la seconda edizione del Jesolo Gourmet Festival, in programma dal 15 al 17 maggio 2026, con un primo weekend dedicato all’alta cucina... Torna Jesolo Gourmet Festival, l'alta cucina con vista mareDodici chef stellati, dodici ristoranti locali, dodici cene d'autore. Appuntamento dal 15 al 17 e dal 22 al 24 maggio 2026. Il programma ... quotidiano.net Jesolo Gourmet Festival 2026: l’alta cucina internazionale incontra la ristorazione localeJesolo Gourmet Festival 2026, dal 15 al 17 e dal 22 al 24 maggio, porta chef stellati italiani e internazionali in 12 ristoranti cittadini per 6 cene sul mare. gazzettadelgusto.it