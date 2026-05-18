Jesi blitz contro la concessionaria abusiva | 5 auto sequestrate

A Jesi, le autorità hanno effettuato un blitz in una concessionaria che operava senza autorizzazioni. Durante le verifiche, sono state riscontrate irregolarità nelle pratiche di vendita e nella documentazione delle auto. Sono state sequestrate cinque vetture considerate non conformi alle normative vigenti. Le forze dell’ordine hanno accertato che il punto vendita non aveva le autorizzazioni necessarie per esercitare l’attività e che alcune auto presentavano irregolarità nei documenti di proprietà.

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? Domande chiave Come sono state scoperte le irregolarità nel punto vendita di Jesi?. Quali violazioni specifiche hanno causato il sequestro delle cinque auto?. Chi rischia ora sanzioni per l'attività commerciale non autorizzata?. Perché l'acquisto in quel luogo mette in pericolo i consumatori?.? In Breve Multe per oltre 5mila euro per irregolarità amministrative rilevate a Jesi.. Cinque sanzioni per infrazioni al Codice della Strada contestate durante l'ispezione.. Rischi per i consumatori locali legati alla mancanza di garanzie commerciali.. Polizia di Stato e Polizia Locale coordinano i controlli sul territorio.. La Polizia di Stato e la... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jesi, blitz contro la concessionaria abusiva: 5 auto sequestrate ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Blitz tra Brugherio e Cologno: officina abusiva e 35 auto sequestrateLe forze dell’ordine di Brugherio e Cologno Monzese hanno smantellato ieri un sistema di riparazioni clandestine situato in un’area di confine tra i... Blitz OCR: 152 auto sequestrate e sanzioni ai monopattini?? Cosa sapere Polizia locale Tresinaro-Secchia sequestra 152 auto senza assicurazione tramite telecamere OCR nel primo trimestre. Blitz a Jesi, concessionaria d’auto fantasma: scattano sequestri e sanzioni | Cronache Ancona x.com Restyling viale della Vittoria a Jesi, il blitz delle minoranze: Montecchiani lascia la guida del gruppo PdJESI Viale della Vittoria, Consiglio con colpi di scena intorno al discusso progetto di riqualificazione. Non ci si annoia: la maggioranza boccia la mozione delle civiche d’opposizione che chiedeva di ... corriereadriatico.it