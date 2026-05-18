Jeff Bezos dice addio al suo mega-yacht | il motivo è incredibile
Jeff Bezos ha deciso di vendere il suo grande yacht, ma il processo si sta rivelando più complicato del previsto. Un particolare decorativo presente sulla imbarcazione ha suscitato attenzione, mentre le procedure burocratiche legate alla cessione stanno rallentando l’operazione. L’entourage del magnate ha predisposto un piano di vendita riservato, ma le difficoltà incontrate stanno creando ostacoli inattesi. La decisione di lasciare l’imbarcazione si inserisce in un quadro di procedure amministrative complesse che coinvolgono vari aspetti tecnici e legali.
. Un insolito dettaglio decorativo e le complessità burocratiche complicano i piani di cessione riservata ideati dall’entourage del magnate. Jeff Bezos sarebbe pronto a separarsi dal suo imponente mega-yacht, considerato troppo grande e oneroso da mantenere. Dopo le polemiche legate alla sponsorizzazione del Met Gala, il fondatore di Amazon si trova ora al centro dell’attenzione anche per questa possibile decisione. Secondo il Bloomberg Billionaires Index, Bezos è il quarto uomo più ricco al mondo con un patrimonio di 291 miliardi di dollari, ma starebbe valutando la vendita del suo veliero da 500 milioni di dollari, il Koru, che potrebbe diventare uno degli yacht più costosi mai messi sul mercato. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
EPSTEIN 2026 : des MILLIONS de pages EXPLOSIVES… les PUISSANTS tremblent !
Sullo stesso argomento
Jeff Bezos vende lo yacht Koru da 127 metri, vale 500 milioni di dollariPerfino per Jeff Bezos il lusso estremo può trasformarsi in un problema: il fondatore di Amazon, secondo indiscrezioni, starebbe pensando di vendere...
“E’ troppo grande, costoso e riconoscibile: Bezos vuole disfarsi del mega-yacht Koru. Non lo fanno entrare né a Monaco nè a Venezia”: lo scoop di Page Six e la replica del suo portavoceDopo le polemiche per la sponsorizzazione del Met Gala, Jeff Bezos si trova a dover gestire un nuovo, ingombrante, grattacapo.
Blue Origin accelera la corsa alla Luna: il lander Blue Moon di Jeff Bezos potrebbe tentare un allunaggio entro la fine dell’anno, sfidando direttamente Starship di SpaceX nel programma Artemis della NASA: https://fanpa.ge/SvPBb - Facebook facebook
Il patron di Amazon dice addio a Koru, uno dei velieri più grandi del mondo, lungo oltre 125 metri x.com
Jeff Bezos dice addio al suo yacht da sogno: troppo grande per essere gestitoJeff Bezos mette in vendita il suo mega yacht Koru da 500 milioni di dollari, troppo grande e ormai poco discreto per garantirgli privacy. auto.everyeye.it
I dolori di un miliardario: Jeff Bezos dice addio al suo yacht da 500 milioni, È troppo grandeJeff Bezos valuta la vendita del mega yacht Koru da 500 milioni: lusso estremo ma troppo grande e difficile da gestire. rumors.it