Durante gli Internazionali d’Italia 2026, sono rimaste impresse le immagini della premiazione, un momento che ha catturato l’attenzione di molti italiani. Nel frattempo, il giovane tennista italiano ha continuato il suo cammino verso il Roland Garros, con l’obiettivo di competere sul rosso e conquistare nuovi traguardi. La sua partecipazione in questo torneo rappresenta un passo importante nel suo percorso professionale, con l’attenzione puntata sulle sue performance sui campi in terra battuta.

Rimarranno negli occhi di tutti gli italiani le immagini della premiazione degli Internazionali d’Italia 2026. Schierati intorno a Jannik Sinner il numero 1 della FITP, Angelo Binaghi, a sinistra, l’uomo che cinquant’anni fa a Roma aveva vinto, Adriano Panatta, e al centro il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Con il quale il leader del ranking ATP ha scherzato, scambiando qualche parola e creando dei momenti, proprio durante la consegna del trofeo, che hanno lasciato il sano senso del sorriso in tutti gli spettatori. Sinner, ormai, è l’uomo dei record. Lo stanno vedendo tutti. Lo sanno tutti. 29 match consecutivi vinti, 34 all’interno dei Masters 1000, sei 1000 consecutivi vinti e tutti e 5 i primi del 2026, l’intero blocco di quelli sul rosso conquistati come Rafael Nadal nel 2010. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner, Roma, la storia e oltre. Ora il Roland Garros per prendersi tutto il rosso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jannik Sinner scrive la storia: Roma non dimenticherà mai questa vittoria

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Adriano Panatta incorona Jannik Sinner: “Può vincere a Roma e il Roland Garros”

Jannik Sinner: “Sono contento di giocare contro Alcaraz, mi servirà per il Roland Garros”Prestazione dominante e parole misurate: Jannik Sinner analizza con lucidità il successo nelle semifinali del Masters1000 di Montecarlo su Alexander...

Gli ho detto che voglio premiarlo anche al Roland Garros Così Adriano Panatta dopo il successo di Jannik Sinner agli Internazionali di Roma @valeminutiello #CorrieredelloSport #Sinner #Panatta #IBI26 x.com

Jannik Sinner diventa il primo uomo italiano a raggiungere due finali consecutive a Roma dal 1958. Nicola Pietrangeli (1957-1958) Jannik Sinner (2025-2026) Un altro momento di orgoglio per il tennis italiano. reddit

CTCF, pagelle: Sal Da Vinci inarrestabile (8), la sitcom Orietta-Osvaldo (5), Jannik Sinner re di Roma (10), Roberto Bolle pensionato (8)Dalla grande politica internazionale all'ironia della vita quotidiana. Fabio Fazio apre la penultima puntata di Che tempo che fa, domenica 17 maggio, parlando di futuro, diritti ... leggo.it

Jannik Sinner, Roma, la storia e oltre. Ora il Roland Garros per prendersi tutto il rossoRimarranno negli occhi di tutti gli italiani le immagini della premiazione degli Internazionali d'Italia 2026. Schierati intorno a Jannik Sinner il numero ... oasport.it