Durante il torneo di Roma, si è osservato come il giocatore abbia dimostrato grande capacità di adattamento, gestendo al meglio le energie in campo e dimostrando progressi nel suo stile di gioco. La sua vittoria ha evidenziato un miglioramento nella struttura degli scambi e nella tattica, confermando il suo ruolo tra i protagonisti principali del circuito. La presenza o l’assenza di altri atleti di alto livello ha influenzato il livello complessivo delle partite, mettendo in luce le differenze tra i diversi giocatori.

Quanto la voleva questa vittoria Jannik Sinner. L’esultanza liberatoria dopo il punto decisivo nella finale con Casper Ruud ha raccontato meglio di ogni altra cosa il suo stato d’animo, la pressione che pesava su di lui. Perché tutta l’Italia chiedeva questo trionfo, 50 anni dopo il successo di Adriano Panatta. Lo sapeva Jannik e non voleva certo tradire le attese. Così ha vinto gli Internazionali d’Italia raschiando dal fondo del suo fisico tutte le energie che gli erano rimaste dopo un tour de force che l’ha portato a conquistare nel 2026 cinque Masters 1000 consecutivi. Ha vinto non giocando la sua partita più bella, esibendo solo a sprazzi il repertorio migliore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jannik, la forza di un fuoriclasse. Senza Alcaraz, tra lui e il resto del tennis c'è una prateria

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