Un vampiro dal passato tormentato si innamora della giovane ragazza che avrebbe dovuto essere la sua vittima sacrificale. Tra ossessione e desiderio, quale sarà il loro destino? Per gli appassionati di storie d’amore e atmosfere dark fantasy è in arrivo una chicca da non perdere! . Il primo capitolo di questa nuova serie romantasy sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 3 giugno. Per chi, invece, vorrà godere, di questa novità hot in anteprima, sarà possibile trovare il volume 1 nel corso dell’ evento Vampiri da Fiaba: Dentro la costruzione editoriale di un romantasy che si terrà domenica 24 maggio alle ore 18:30 presso la libreria Feltrinelli di Corso Genova a Milano, nell’ambito degli incontri dedicati alla nona arte della Milano Comics Week. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - J-POP Manga presenta Una meteora tra i fiori di Betty Tamamori

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