L'allenatore ha commentato le ultime due partite disputate contro Napoli e Atalanta, sottolineando che in queste gare si è dimostrato la capacità della squadra di adattarsi e migliorare. Ha spiegato che con una settimana di tempo per preparare le prossime sfide, recuperando giocatori e gestendo le energie, la squadra si presenta diversa rispetto alle precedenti partite. Ha inoltre aggiunto che, senza coppe, ogni dettaglio sarà valutato attentamente per ottimizzare le prestazioni future.

"In queste due partite con Napoli e Atalanta abbiamo dimostrato di che pasta siamo fatti. E che, con una settimana per preparare le partite, recuperando gli uomini e potendo gestire le energie, siamo un’altra squadra, in grado di tenere il passo con quelle davanti". Parola di Vincenzo Italiano, a un passo dall’obiettivo dell’ ottavo posto rimodulato dal club dopo il crollo di metà stagione. Il tecnico lo aveva detto qualche settimana fa: le coppe tolgono energie e punti e approfitta degli ultimi due successi per tornare a battare il tasto, consapevole che il finale di stagione cambia, ora in meglio, il punto di vista sulla stagione. "Abbiamo perso tanti punti, soprattutto in casa, giocando su quattro fronti per tanti mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Italiano, il futuro è fatto di dettagli: "Senza coppe andrà valutato tutto"

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