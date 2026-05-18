Italia sempre più vecchia | il crollo demografico minaccia il PIL

In Italia il numero di abitanti continua a diminuire, con un calo demografico che si approfondisce nel tempo. La popolazione anziana rappresenta ormai una quota significativa, mentre le nascite restano in calo. Questo fenomeno si riflette su diversi settori, tra cui il mercato del lavoro e i servizi sociali. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, preoccupate per le possibili ripercussioni sull’economia nazionale. La tendenza preoccupa anche gli analisti che seguono da vicino i dati demografici del paese.

Prosegue il calo demografico in Italia e crescono i timori per le conseguenze che questo potrà avere sull’economia. A delineare questo scenario è l’indagine promossa dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI), realizzata nell’ambito delle attività del Comitato tecnico strategico “Evoluzione demografica e servizi bancari”, presentata presso la sede dell’associazione. Il rapporto evidenzia come una minore popolazione in età lavorativa implichi una riduzione del potenziale di crescita dell’intero Paese. Dati alla mano, in questo scenario critico, le stime sul PIL potrebbero risultare inferiori di oltre il 18% nel 2050 e di più del 30% nel 2080. Un’emergenza che, secondo il rapporto, può essere mitigata con interventi mirati a favore dei giovani, delle donne, dei lavoratori laureati e dei flussi migratori. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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