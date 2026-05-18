Israele verso nuove elezioni | crisi al governo per la leva militare

Il governo israeliano si avvicina a nuove elezioni a causa di una crisi interna legata alla leva militare degli ultraortodossi. La discussione si concentra sulla possibilità di escludere questi giovani dalla leva obbligatoria, una decisione che potrebbe avere ripercussioni sulla sicurezza delle Forze armate. Il primo ministro ha cercato di rafforzare il consenso tra i gruppi religiosi, puntando su accordi politici per ottenere il loro supporto in vista delle prossime consultazioni elettorali.

? Punti chiave Come influirà la leva degli ultraortodossi sulla sicurezza dell'esercito israeliano?. Perché Netanyahu punta sul consenso religioso proprio in vista del voto?. Chi potrà succedere al leader del Likud in caso di sconfitta?. Quali conseguenze avrà la crisi politica sulla stabilità interna di Israele?.? In Breve Alta Corte ha annullato esoneri per 80.000 uomini religiosi nel giugno 2024.. Proteste violente a Gerusalemme Ovest coinvolgono cittadini con bandiere palestinesi.. Netanyahu punta su retorica della nuova Sparta per distogliere attenzione dai processi.. Vuoto di potere nel Likud preoccupa per assenza di successori a Netanyahu. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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USA verso il ritiro dallIran Israele vuole la guerra, ma Trump rischia le elezioni | Marcello Foa

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