Israele intercetta la Flotilla diretta a Gaza | commando sale a bordo delle imbarcazioni al largo di Cipro

Da webmagazine24.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Marina israeliana ha intercettato le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla mentre navigavano al largo di Cipro. Le autorità israeliane hanno fatto salire a bordo dei commando sulle navi dirette verso Gaza. La flottiglia cercava di raggiungere la regione, che è soggetta a un blocco navale imposto da Israele. L’operazione è avvenuta senza segnalare incidenti o resistenze da parte dei passeggeri o dell’equipaggio. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni legate alle attività di protesta e ai blocchi imposti nella zona.

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(Adnkronos) – La Marina militare israeliana ha iniziato a intercettare le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza nel tentativo di sfidare il blocco navale imposto da Israele. Lo riferisce il Times of Israel, citando le dirette social trasmesse dagli attivisti a bordo. Secondo quanto riportato, i commando israeliani sono saliti su alcune delle barche. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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