Israele intercetta la Flotilla diretta a Gaza | commando sale a bordo delle imbarcazioni al largo di Cipro

La Marina israeliana ha intercettato le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla mentre navigavano al largo di Cipro. Le autorità israeliane hanno fatto salire a bordo dei commando sulle navi dirette verso Gaza. La flottiglia cercava di raggiungere la regione, che è soggetta a un blocco navale imposto da Israele. L’operazione è avvenuta senza segnalare incidenti o resistenze da parte dei passeggeri o dell’equipaggio. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni legate alle attività di protesta e ai blocchi imposti nella zona.

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