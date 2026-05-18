Israele prosegue con l’espansione dei suoi territori, approvando nuove leggi che mirano all’annessione della Cisgiordania e alla rimozione dei palestinesi da Gerusalemme. La situazione si sviluppa in un contesto di crescente tensione, mentre le decisioni legislative sono state adottate senza segnali di rallentamento. La spinta verso nuovi confini avviene con il sostegno degli Stati Uniti, che supportano le mosse del governo israeliano. La regione si trova così al centro di una crescente instabilità politica e sociale.

Roma, 18 maggio 2026 - Israele è ormai in continua espansione, un allargamento dei confini affermatosi con l’aiuto degli Stati Uniti che l’ha incoronata potenza regionale indiscutibile. Grazie alla guerra contro Hamas ed Hezbollah, poi contro l’Iran e le sue milizie (Houthi e Hezbollah le più note), ora non ha più ostacoli per tramutare in realtà il sogno sionista di Eretz Israel (Terra d'Israele). Israele in espansione ai danni dei palestinesi, ma non solo. In quest’ottica, denunciata anche dall’Onu e da altre nazioni, ma senza ottenere risultati, le mire appaiono sempre più chiare: il controllo della Striscia di Gaza, con l’allontanamento... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Israele continua l’espansione. Una legge per annettere la Cisgiordania e un’altra per cacciare i palestinesi da Gerusalemme

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What Is Greater Israel The Plan for the Middle East

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