Israele blocca di nuovo le imbarcazioni della Flotilla | al via le intercettazioni al largo di Cipro

Israele ha nuovamente bloccato le imbarcazioni della Flotilla in navigazione verso Gaza. Le operazioni di intercettazione sono state avviate al largo di Cipro, mentre le imbarcazioni della missione della Global Sumud Flotilla, partite dalla costa di Marmaris il 14 maggio, sono state fermate. Non sono stati comunicati dettagli sulle modalità di intervento o sui numeri coinvolti, ma le autorità israeliane hanno confermato di aver preso misure per impedire il proseguimento della navigazione.

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Israele ha iniziato a intercettare le imbarcazioni della nuova missione della Global Sumud Flotilla in rotta verso Gaza, partita dalla costa turca di Marmaris lo scorso 14 maggio. La precedente missione, a metà aprile, si era conclusa con l'intercettazione e l'arresto degli attivisti sull'isola. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Israele blocca la flotilla al largo di Creta. Meloni: Liberateli subito Sullo stesso argomento Israele sequestra le barche della Global Sumud Flotilla al largo di CiproTel Aviv, 18 maggio 2026 – Le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza nuovamente intercettate e bloccate al largo di Cipro dai soldati... L’Idf abborda la Sumud Flotilla al largo di CiproSoldati dell’Idf hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. Mentre siete impegnati nella guerra congiunta Israele-USA contro l'Iran, Rafah è stata chiusa. I confini di Gaza sono chiusi a tempo indeterminato. Israele isola di nuovo Gaza dal mondo. Un 'cessate il fuoco' a Gaza che blocca ancora cibo e aiuti non è un ces x.com Israele sequestra le barche della Global Sumud Flotilla al largo di CiproI commando dell’Idf hanno abbordato le imbarcazioni dirette a Gaza. La nuova spedizione era partita la scorsa settimana dalla Turchia ... quotidiano.net Mattarella a Herzog: Inaccettabili gli attacchi contro l'Unifil. Israele cessi lo stato di guerra permanenteIl punto più critico del colloquio ha riguardato la sicurezza dei caschi blu. Il Capo dello Stato ha poi richiamato al rigoroso rispetto del diritto di navigazione nelle acque internazionali: un rifer ... today.it Il Ministero del Commercio della Cina blocca le sanzioni statunitensi contro cinque raffinerie reddit