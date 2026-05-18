Israele blocca di nuovo la Flotilla fermati anche alcuni italiani | scatta la manifestazione a Ravenna
Israele ha nuovamente impedito la partenza della Flotilla, fermando anche alcuni cittadini italiani. La manifestazione si è svolta a Ravenna, dove si sono radunate persone in solidarietà con le imbarcazioni bloccate. Poche settimane fa, diverse imbarcazioni della Global Sumud Flotilla erano state fermate al largo dell’isola di Creta, a bordo delle quali si trovava anche un ravennate. La situazione ha suscitato reazioni e proteste nelle città italiane coinvolte.
Appena poche settimane fa, diverse imbarcazioni della Global Sumud Flotilla erano state bloccate al largo dell'isola di Creta e, in quell'occasione, a bordo c'era anche il ravennate Luca Gennari. Oggi, lunedì, Israele ha iniziato a intercettare i mezzi navali della spedizione diretta a Gaza, che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Israele blocca la flotilla al largo di Creta. Meloni: Liberateli subito
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