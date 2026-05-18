Israele blocca 54 navi della Flotilla | 100 attivisti fermati a Gaza

Le autorità israeliane hanno bloccato 54 navi della Flotilla che si trovavano in acque internazionali, fermando a Gaza circa 100 attivisti coinvolti nell'operazione. Tra i fermati ci sono cittadini italiani, i cui nomi non sono stati resi noti, e sono stati sottoposti a controlli e interrogatori. Le navi sono state intercettate durante il tentativo di raggiungere il territorio palestinese, ma le modalità con cui sono state individuate in mare non sono state chiarite ufficialmente.

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