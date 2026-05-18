Israele blocca 54 navi della Flotilla | 100 attivisti fermati a Gaza
Le autorità israeliane hanno bloccato 54 navi della Flotilla che si trovavano in acque internazionali, fermando a Gaza circa 100 attivisti coinvolti nell'operazione. Tra i fermati ci sono cittadini italiani, i cui nomi non sono stati resi noti, e sono stati sottoposti a controlli e interrogatori. Le navi sono state intercettate durante il tentativo di raggiungere il territorio palestinese, ma le modalità con cui sono state individuate in mare non sono state chiarite ufficialmente.
? Domande chiave Come sono riusciti gli attivisti a essere intercettati in acque internazionali?. Chi sono i cittadini italiani fermati e come vengono trattati?. Perché la Farnesina ha dovuto attivare un coordinamento con Ankara?. Cosa scatenerà la grande manifestazione nazionale programmata per il 23 maggio?.? In Breve Deputato Dario Carotenuto denuncia interruzione Starlink e fermo attivisti in acque internazionali.. Farnesina attiva coordinamento tra ambasciate di Tel Aviv, Nicosia e Ankara.. USB organizza manifestazione a Piazza Maggiore di Bologna durante sciopero nazionale.. Manifestazione nazionale programmata a Roma per il prossimo 23 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Israel Intercepts Gaza Aid Flotilla, 160+ Activists Taken To Crete After Sea Seizure
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