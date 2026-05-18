israele avrebbe anche una seconda base clandestina in iraq

Secondo due funzionari iracheni intervistati dal New York Times, Israele possiede una seconda base militare segreta in Iraq, che si aggiunge a quella già menzionata da un articolo del Wall Street Journal all'inizio del mese. La notizia si basa su fonti ufficiali irachene che hanno confermato l'esistenza di questa installazione nascosta nel territorio iracheno. La scoperta si inserisce in un quadro di tensione crescente tra le parti coinvolte nella regione, senza ulteriori dettagli sulle caratteristiche o sulla posizione esatta della base.

Due funzionari iracheni hanno rivelato al New York Times l’esistenza di una seconda base militare clandestina israeliana in Iraq, oltre a quella già resa nota dal Wall Street Journal in un articolo pubblicato all’inizio del mese. Le informazioni a riguardo sono minime, e le fonti della testata -una delle quali sarebbe un parlamentare che avrebbe preso parte a una riunione segreta sull’argomento- hanno detto soltanto che questa si troverebbe nella parte occidentale del Paese, in una zona desertica. Al momento, né l’esercito idi Israele, né il governo iracheno hanno ancora confermato o smentito l’indiscrezione. In base alle ricostruzioni del... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Israel Bombs Russian-Linked Facilities in Iran; Moscow Warns of Consequences

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