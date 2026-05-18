Israele abborda la Flotilla a largo di Cipro Fine della nuova missione per Gaza

La Marina militare israeliana ha intercettato le imbarcazioni della Flotilla a largo delle coste di Cipro, segnando la fine di una nuova missione diretta a Gaza. Le operazioni sono state condotte senza incidenti, e le navi sono state fermate durante il loro passaggio nel Mediterraneo. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali immediate riguardo ai motivi o alle conseguenze di questa azione. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra le autorità israeliane e i gruppi coinvolti nella spedizione.

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La Marina militare israeliana ha iniziato ad intercettare le barche della Flottila a largo delle coste di Cipro. Lo riporta Times of Israel citando lo streaming sui social della Global Sumud Flotilla che mostra commando israeliani che salgono a bordo di una delle imbarcazioni degli attivisti che sfidavano il blocco navale su Gaza. Come è successo nelle scorse settimane le forze israeliane sono intervenute a centinaia di chilometri dalle proprie coste, in acque internazionali, per fermare le imbarcazioni della flotilla che erano salpate dalla città di Marmaris, in Turchia, ed ora si trovano nell'area di Cipro. "L'intercettazione è iniziata,... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Israele abborda la Flotilla a largo di Cipro. Fine della nuova missione per Gaza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La marina israeliana intercetta la Global Sumud Flotilla e sale a bordo delle barche Sullo stesso argomento Israele abborda le barche della Global Sumud Flotilla al largo di CiproTel Aviv, 18 maggio 2026 – Le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza nuovamente intercettate e bloccate in acque internazionali dai... L’Idf abborda la Sumud Flotilla al largo di CiproSoldati dell’Idf hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro.