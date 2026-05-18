Isola del Liri Panthalassa la mostra di Emanuela Cadrini

Venerdì 22 maggio alle 19:00 si inaugura presso la Galleria Pisani di Isola del Liri la mostra personale intitolata “Panthalassa” dell’artista Emanuela Cadrini. La mostra sarà curata da Daniele Amelio e patrocinata dall’amministrazione comunale e dall’assessorato alla Cultura. L’esposizione si protrarrà nei giorni successivi, offrendo al pubblico un’occasione per esplorare le opere dell’artista. L’evento si inserisce nel programma culturale della città e si svolge all’interno di uno spazio dedicato all’arte contemporanea.

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Si apre con il vernissage, venerdì 22 maggio ore 19:00, “Panthalassa” la mostra personale di Emanuela Cadrini alla Galleria Pisani di Isola del Liri, curata da Daniele Amelio con il patrocinio del Comune di Isola del Liri, Assessorato alla Cultura. L'artista, espone opere di grande formato, su. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Isola del Liri, laboratorio gratuito di scrittura Le Giornate FAI di Primavera a Isola del LiriStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Sabato... Isola del Liri – Panthalassa, in mostra le opere di Emanuela Cadrini ?Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com Il canale anti-alluvioni incompiuto dopo 40 anni che protegge Isola Liri, ma minaccia altri quattro ComuniMentre si assiste alla catastrofe in Emilia Romagna, torna d'attualità la storia del canale scolmatore di Isola Liri. Una storia lunga 43 anni. L'opera idraulica, iniziata nel lontano 1980, è stata ... ilmessaggero.it