Iseo si prepara ad una grande estate | un cartellone con 110 manifestazioni

A Iseo si avvicina un’estate ricca di eventi con un totale di 110 manifestazioni previste da giugno a settembre, pari a circa una ogni giorno. L’organizzazione di così tante iniziative rappresenta un dato significativo per la città, che si prepara ad accogliere residenti e visitatori con un calendario molto fitto. La pianificazione di questo cartellone coinvolge diverse realtà locali, puntando a offrire un’offerta varia e continuativa per tutta la stagione estiva.

Si preannuncia un’estate da ricordare a Iseo: da giugno a settembre sono in programma ben 110 manifestazioni, praticamente una al giorno, un vero e proprio record. Concerti musicali, spettacoli teatrali, mostre, gare sportive, mercatini, festival gastronomici, serate danzanti, manifestazioni di solidarietà verranno proposti sul lungolago e nei centri storici di Iseo e delle frazioni. Dopo un’intensa stagione invernale e primaverile che ha visto il ritorno (con largo successo di pubblico) di rassegne di grande livello come “Metti in salvo l’autore” (musica cantautorale), “Iseo classica” e “Voci in musica” oltre alle proposte culturali della Biblioteca e dell’Arsenale, l’estate si apre con il “Festival dei Laghi europei” giunto alla dodicesima edizione dal 28 maggio al 2 giugno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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