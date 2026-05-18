Irregolari in Italia con precedenti o condannati | sei espulsi nelle prime settimane di maggio

Nelle prime settimane di maggio, sei stranieri sono stati espulsi dall’Italia dalla Polizia di Stato di Bergamo. Tutti avevano precedenti penali o erano stati condannati in passato. L’operazione si inserisce in un’attività più ampia di controllo mirata a contrastare l’immigrazione irregolare nel territorio. La Polizia ha effettuato controlli in diversi punti della città, verificando anche la posizione di persone senza permesso di soggiorno. Nessuna informazione è stata fornita sui loro eventuali ruoli o provenienze.

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Prosegue l’attività della Polizia di Stato di Bergamo nel contrasto all’immigrazione irregolare. Nei primi giorni di maggio, il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura ha eseguito numerosi provvedimenti di espulsione nei confronti di cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale e gravati da precedenti penali o destinatari di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Il 5 maggio, a seguito di scarcerazione, è stato accompagnato presso un CPR un cittadino algerino con numerose condanne per furto aggravato, danneggiamento, lesioni personali, ricettazione, truffa e reati contro la Pubblica Amministrazione, tra cui resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IMMIGRAZIONE IRREGOLARE: NELL'ULTIMO MESE 53 ESPULSIONI E RIMPATRI | 07/03/2026 Sullo stesso argomento Como, espulsi altri 13 immigrati irregolari con precedenti penaliLa Polizia di Stato di Como ha proceduto all’espulsione e all’allontanamento dal territorio di 13 immigrati irregolari, tutti con precedenti penali,... È necessario che tutti i Paesi studino misure efficaci per controllare i flussi migratori irregolari. La maggior parte dei Paesi europei, compresa l’Italia, sta affrontando questa sfida. Anche l’India si confronta con un problema così grave da molti decenni. Ora il gov x.com Irregolari in Italia, con precedenti o condannati: sei espulsi nelle prime settimane di maggioTutti i provvedimenti sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato di Bergamo nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare, con accompagnamento presso CPR o alla fro ... bergamonews.it Immigrazione, il pragmatismo italiano in Ue premia: ingressi irregolari giù del 40%I dati Frontex del primo quadrimestre 2026 confermano la netta diminuzione degli arrivi: 28.500 quest’anno contro gli oltre 47.000 del 2025 nello stesso periodo ... ilgiornale.it