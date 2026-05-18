L’amministrazione americana ha deciso di sospendere un attacco militare previsto per il 19 maggio in seguito alle pressioni di alcuni alleati del Golfo. Intanto, circolano voci su una proposta iraniana articolata in più fasi, che includerebbe un congelamento del programma nucleare. La decisione arriva dopo settimane di tensioni tra le due nazioni e segnala un possibile passo indietro rispetto alle azioni militari minacciate in passato. La situazione rimane in evoluzione e non sono stati ancora annunci ufficiali.

«La navigazione entro i confini dello Stretto di Hormuz, precedentemente stabiliti dalle Forze armate e dalle autorità della Repubblica islamica dell’Iran, è subordinata al pieno coordinamento con tali entità e il passaggio senza autorizzazione sarà considerato illegale», ha dichiarato il nuovo ente. Non solo. I pasdaran hanno anche minacciato di far pagare l’uso dei cavi sottomarini che attraversano lo Stretto. Dall’altra parte, Centcom ha fatto sapere che sono finora 84 le navi «reindirizzate» a causa del blocco statunitense imposto ai porti iraniani. In serata è arrivato un ulteriore sviluppo: Donald Trump ha sospeso l’attacco contro l’Iran previsto per il 19 maggio, una decisione maturata su richiesta degli alleati del Golfo e alla luce dei contatti diplomatici in corso. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Iran-Usa, Trump sospende l’attacco

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War on Iran: Trump heads to Beijing

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