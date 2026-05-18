Iran-Usa | negoziati e sabotaggi in corso

Durante la visita di un ex presidente in Cina, non si sono registrati progressi nei negoziati tra Iran e Stati Uniti riguardo alla crisi in atto. La situazione rimane bloccata, con alcuni osservatori che parlano di una “calma prima della tempesta”. Mentre si susseguono incontri e dichiarazioni, non sono stati annunciati accordi o avanzamenti concreti, lasciando il quadro della vicenda in uno stato di impasse. La tensione tra le parti continua a influenzare la dinamica internazionale.

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Nulla di fatto per la crisi iraniana nel corso della visita di Trump in Cina. Permane lo stallo. Uno stallo che in un post Trump descrive come “ la calma prima della tempesta “. Minacce necessitate dal momento che, appena terminato il tour cinese, Trump ha ricevuto la telefonata di Netanyahu, la cui fretta di contattarlo denota certa preoccupazione. Evidentemente temeva che nel segreto avesse trovato davvero qualche convergenza con Xi Jinping per sbloccare i negoziati con l’Iran. E, dal momento che Netanyahu è a capo di una nazione con una delle intelligence più pervasive del mondo e ha rapporti privilegiati con l’inner circle del presidente Usa, è probabile che tale timore fosse alimentato da qualche informazione in tal senso. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Iran-Usa: negoziati e sabotaggi in corso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Usa-Iran, Vance: «Negoziati falliti, era nostra offerta finale» Sullo stesso argomento Negoziati USA-Iran in stallo: Trump torna a minacciare l’IranMentre i negoziati USA-Iran sono in stallo, il presidente americano Donald Trump torna a minacciare l’Iran. Possibile tregua tra Stati Uniti e Iran: negoziati in corsoABBONATI A DAYITALIANEWS Mediazioni internazionali per fermare il conflitto A poche ore dalla scadenza dell’ultimatum lanciato da Donald Trump... #Trump rilancia le minacce contro l’Iran mentre i negoziati restano fermi. Il presidente Usa ha riunito i vertici della sicurezza nazionale dopo il confronto con Netanyahu e nuove tensioni sul dossier nucleare. x.com Il senatore repubblicano Graham chiede quale sia il ruolo del Pakistan nei negoziati con l'Iran reddit Iran: abbiamo risposto alla proposta di pace Usa, negoziato va avantiTeheran, 18 mag. (askanews) - L'Iran afferma di aver risposto all'ultima proposta di accordo degli Stati Uniti, volta a porre fine alla guerra, aggiungendo che gli scambi continuano nonostante i resoc ... libero.it Guerra in Iran, crescono i segnali di ripresa degli attacchi: cosa può succedere oraLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Iran, crescono i segnali di ripresa degli attacchi: cosa può succedere ora ... tg24.sky.it