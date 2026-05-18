La tensione tra gli Stati Uniti e l’Iran è cresciuta nelle ultime settimane, con nuove proposte di Teheran rivolte a Washington. La capitale iraniana ha presentato un documento composto da 14 punti, con l’obiettivo di porre fine alle ostilità. Nel frattempo, l’ex presidente americano ha contattato Israele, alimentando ulteriori tensioni nella regione. La situazione rimane molto delicata e il rischio di escalation militare resta elevato.

La crisi tra Stati Uniti e Iran. La nuova proposta consegnata da Teheran a Washington consta di 14 punti e si concentra sulla fine della guerra. Intanto Trump ha convocato i consiglieri per la sicurezza e, dopo aver sentito Netanyahu, minaccia di nuovo l’Iran. Servizio di Massimiliano Cochi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Iran-Usa, minaccia imminente di guerra. Trump chiama Israele

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