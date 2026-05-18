Iran Trump sente Netanyahu e minaccia Teheran | Sbrigatevi o di voi non resterà nulla – La diretta

Da lapresse.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex presidente degli Stati Uniti ha avuto una conversazione di oltre trenta minuti con il primo ministro israeliano, durante la quale hanno discusso della situazione in Iran. Successivamente, ha pubblicato un messaggio minaccioso su una piattaforma social, in cui ha esortato Teheran a muoversi in fretta, altrimenti avrebbe assunto azioni che potrebbero eliminare la presenza iraniana. La conversazione e il messaggio sono stati resi noti attraverso vari canali di informazione.

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Una telefonata di trenta minuti abbondanti con il premier israeliano Benjamin Netanyahu e un post minaccioso su Truth. Sulla guerra in Iran, il presidente americano Donald Trump continua a esercitare la massima pressione su Teheran con l’obiettivo di raggiungere un accordo che possa soddisfare i suoi ‘desiderata’ e, nel frattempo, pensa se sferrare un nuovo attacco militare. Proprio questo – secondo fonti israeliane – è stato il tema centrale del colloquio del tycoon con Netanyahu. “Trump deve prendere una decisione. Se decidesse di riprendere le ostilità, è probabile che Israele verrebbe coinvolto “, hanno spiegato le stesse fonti ai media di Tel Aviv. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Iran, Trump sente Netanyahu e minaccia Teheran: “Sbrigatevi o di voi non resterà nulla” – La diretta
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