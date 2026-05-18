Le tensioni nel Medio Oriente aumentano di giorno in giorno, con segnali di un possibile escalation tra Iran, Israele e gli Stati Uniti. Recentemente, si sono intensificati i confronti tra le parti coinvolte e si sono moltiplicati gli avvertimenti di un possibile coinvolgimento militare. In questo scenario, sono emersi anche nuovi strumenti tecnologici, tra cui l’impiego dell’intelligenza artificiale, utilizzata in modo da rafforzare le minacce e le strategie di guerra. La situazione resta molto delicata e in evoluzione.

Il Medio Oriente continua a precipitare in una fase di altissima tensione mentre si moltiplicano i segnali di un possibile allargamento del conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti. Nelle ultime ore gli Emirati Arabi Uniti hanno reso noto di aver intercettato tre droni entrati nel proprio spazio aereo. Secondo il ministero della Difesa di Abu Dhabi, due velivoli senza pilota sono stati distrutti dalle difese emiratine, mentre un terzo avrebbe colpito un generatore elettrico collocato all’esterno dell’area protetta della centrale nucleare di Barakah, nell’area di Al Dhafra. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per individuare la provenienza dei droni e chiarire chi abbia organizzato l’operazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Iran, Trump minaccia Teheran (con l’intelligenza artificiale)

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