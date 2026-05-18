In un momento di crescente tensione tra le parti, un nuovo tentativo diplomatico si apre dopo che un paese della regione ha trasmesso agli Stati Uniti una proposta composta da 14 punti. Questo tentativo arriva mentre si intensificano le minacce e si modificano gli obiettivi dichiarati, in un quadro di tensione militare che si fa più grave. La comunicazione tra le parti si svolge attraverso un canale diplomatico, con il paese regionale coinvolto come intermediario tra le due nazioni.

Mentre cresce la tensione militare, arriva un canale diplomatico: il Pakistan avrebbe trasmesso agli Stati Uniti una nuova proposta per fermare il conflitto. Teheran apre a una proposta in 14 punti tramite Islamabad Dopo la notizia di unanuova escalation militare tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, da Teheran emerge un segnale che potrebbe aprire uno spiraglio diplomatico. Secondo l’agenzia semi-ufficiale iranianaTasnim, tramite la mediazione delPakistansarebbe stata presentata agli Stati Uniti unanuova proposta in 14 punti, focalizzata sulla fine della guerra. AncheReutersriferisce cheIslamabadavrebbe condiviso con Washington una versione rivista della proposta iraniana per la cessazione delle ostilità in Medio Oriente, in un contesto in cui icolloqui di pace restano in una fase di stallo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, tra minacce e “cambi di obiettivi”, una nuova proposta agli Usa in 14 punti

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