Teheran ha presentato una nuova proposta di pace al governo degli Stati Uniti, ma questa è stata respinta da Washington, che l’ha giudicata insufficiente. La proposta iraniana è arrivata tramite il governo pakistano, che ha trasmesso il documento agli Stati Uniti. La Casa Bianca ha dichiarato di valutare come possibile riprendere le operazioni militari, senza entrare nel merito dei dettagli della proposta. La situazione tra i due paesi rimane tesa, mentre si attendono ulteriori sviluppi.

Dopo la notizia di unanuova escalation militare tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, Teheran ha nuovamente provato ad aprire unospiraglio diplomatico. Secondo l’agenzia semi-ufficiale iranianaTasnim, infatti, tramite la mediazione delPakistan, la Repubblica Islamica ha presentato agli Stati Uniti unanuova proposta in 14 punti, focalizzata sulla fine della guerra.Tuttavia, come riferito daAxios, la Casa Bianca harifiutato l’offerta, giudicandola“insufficiente” per raggiungere un’intesa. “Non stiamo facendo progressi“, ha detto un funzionario statunitense ben informato sulla questione al sito di notizie, spiegando che la proposta dell’Iran presenta solo deimiglioramenti simbolicirispetto alla versione precedente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Teheran presenta nuova proposta di pace, ma Washington la rifiuta: “Insufficiente, valutiamo ripresa guerra”

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