Iran | Kagan analizza lo stallo USA dopo i bombardamenti e il gas

Dopo i recenti bombardamenti statunitensi, l’Iran si interroga sulle ripercussioni di un eventuale controllo dello Stretto di Hormuz e sull’efficacia delle azioni militari nel modificare la stabilità del regime. La resistenza del governo persiste nonostante le operazioni militari, sollevando interrogativi sulle strategie di Washington e sulle possibili conseguenze di un controllo più stretto di questa via strategica. La situazione rimane complessa e in continua evoluzione, senza segnali di un immediato cambiamento di scenario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come può il controllo dello Stretto di Hormuz piegare l'Occidente?. Perché i bombardamenti americani non hanno scalfito la tenuta del regime?. Cosa accadrà ai prezzi del petrolio dopo l'attacco al gas qatariota?. Come influenzerà il blocco navale la stabilità economica globale?.? In Breve Ritorsione iraniana contro il terminale di Ras Laffan in Qatar il 18 marzo.. La studiosa Suzanne Maloney conferma la tenuta sociale del regime iraniano.. Prezzo del petrolio vicino ai 100 dollari al barile per l'inflazione globale.. Teheran usa lo Stretto di Hormuz per imporre pedaggi al transito marittimo.. Dopo trentasette giorni di intensi bombardamenti aerei, la strategia militare statunitense contro Teheran appare in una fase di stallo irreversibile secondo l’analisi di Robert Kagan. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Iran: Kagan analizza lo stallo USA dopo i bombardamenti e il gas ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Iran War has cost US taxpayers an estimated $29 billion USD so far, Pentagon comptroller reveals Sullo stesso argomento Benzina a 1,738€: scatta il quinto aumento dopo lo stallo USA-Iran? Cosa sapere Benzina self service a 1,738 euro dopo il quinto aumento post stallo USA-Iran. Perché anche il neocon Kagan ammette: gli Usa con l’Iran hanno già perso ma ancora non lo sannoRobert Kagan (1) ha da poco pubblicato su The Atlantic un’analisi che per lucidità e ampiezza di vedute raramente si incontra nel dibattito...