Iran e Stati Uniti minacciano di tornare a fare la guerra

Da ilpost.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un attacco a una centrale nucleare negli Emirati Arabi Uniti e settimane di negoziati, le tensioni tra Iran e Stati Uniti sono tornate a salire. Entrambe le parti hanno minacciato di riprendere le ostilità, mentre i colloqui diplomatici sembrano arenati. La situazione rimane incerta, con rischi di escalation nella regione del Golfo. Nessuna delle due nazioni ha ancora adottato azioni concrete, ma le dichiarazioni pubbliche indicano un clima di forte contrapposizione.

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