iran e stati uniti minacciano di tornare a fare la guerra

Dopo un attacco a una centrale nucleare negli Emirati Arabi Uniti e settimane di negoziati, le tensioni tra Iran e Stati Uniti sono tornate a salire. Entrambe le parti hanno minacciato di riprendere le ostilità, mentre i colloqui diplomatici sembrano arenati. La situazione rimane incerta, con rischi di escalation nella regione del Golfo. Nessuna delle due nazioni ha ancora adottato azioni concrete, ma le dichiarazioni pubbliche indicano un clima di forte contrapposizione.

Stati Uniti e Iran sono tornati a scambiarsi minacce di ricominciare la guerra. Domenica un attacco con un drone ha colpito il generatore esterno di un’importante centrale nucleare negli Emirati Arabi Uniti, causando un incendio. L’attacco non è stato rivendicato, ma il ministero della Difesa emiratino ha detto che era entrato dal confine occidentale. Dall’inizio della guerra in Medio Oriente l’Iran e le milizie sciite filoiraniane, principalmente dall’Iraq e in misura minore dallo Yemen, hanno lanciato attacchi con droni verso i paesi del Golfo, come ritorsione per i bombardamenti di Stati Uniti e Israele sull’Iran. La scorsa settimana il... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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