IPM Final Day Comanda Toninello ma niente fuga

Oggi si svolge l'ultimo giorno della competizione al terzo piano del Casino di Campione, dove i partecipanti si sfidano per ottenere il titolo della prima edizione dell'Italian Poker Masters. La direzione dell'evento è affidata a un giocatore chiamato Toninello, che al momento comanda la partita. Tuttavia, nessuno ha ancora abbandonato la sala e la tensione tra i concorrenti rimane alta fino alla conclusione della giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ultimo giorno di lotta al terzo piano del Casino di Campione che deve eleggere il re della prima edizione dell'Italian Poker Masters. Comanda le operazioni Alessandro Toninello ma i primi 5 della classifica sono separati da poche chips. Il Deepstack invece va all'ultimo del day 2 del Main Event Una bolla lunga, intervallata addirittura dalla pausa cena. Una mano che sembrava scontata si trasforma in oro per chi sembrava destinato ad uscire a un passo dai premi. E' successo tanto nel day 2. All'IPM restano in gioco 15 giocatori nel final day che vede Alessandro Toninello in testa Iniziamo il nostro recap di giornata da Marco Galli che si presentava ai blocchi di partenza da ultimo in chips nel day 2 dell'Italian Poker Masters. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - IPM Final Day. Comanda Toninello ma niente fuga ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Venneri comanda i 18 rimasti al Main ISOP. Oggi c'è il final dayGiornata davvero intensa quella di ieri con una bolla che ha regalato colpi pirotecnici. ISOP Stage 4: day 1A affollatissimo. Comanda Vincenzo SurianoLa formula "Speciale Price" delle Italian Series of Poker si è rivelata ancora una volta azzeccata.