Ipertensione | Terni guida lo studio globale con l’RNA interferente

Un nuovo studio internazionale sull’ipertensione resistente ai farmaci vede Terni come centro di riferimento per l’utilizzo dell’RNA interferente. La ricerca mira a verificare se questa tecnologia possa rappresentare una soluzione efficace per i pazienti che non rispondono ai trattamenti tradizionali. La sperimentazione è coordinata da un ospedale locale, coinvolgendo vari centri nel mondo. Sono state avviate le prime fasi di studio, con l’obiettivo di valutare la sicurezza e l’efficacia di questa terapia innovativa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come può l'RNA interferente risolvere l'ipertensione resistente ai farmaci?. Chi guida questa sperimentazione internazionale dall'ospedale di Terni?. Quali rischi cardiovascolari punta a ridurre questo nuovo protocollo?. Perché questo studio trasforma Terni in un nodo scientifico globale?.? In Breve Il direttore generale Andrea Casciari coordina il percorso di ricerca clinica.. Il centro Santa Maria gestisce oltre 1.200 prestazioni specialistiche ogni anno.. La struttura è un punto di riferimento dalla nascita nel 2018.. Il progetto riceve il finanziamento dalla società farmaceutica Alnyam.. L’ospedale di Terni avvia uno studio clinico internazionale di fase 3 per testare un farmaco basato sulla tecnologia dell’RNA interferente contro l’ipertensione arteriosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ipertensione: Terni guida lo studio globale con l’RNA interferente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Terni, test sperimentale con RNA contro l’ipertensione resistente? Domande chiave Come può la tecnologia dell'RNA interferente abbassare la pressione arteriosa? Chi guida il team di ricerca presso l'ospedale di... Un farmaco innovativo contro l’ipertensione, via allo studio clinico all’ospedale di TerniLa struttura complessa a direzione universitaria di medicina interna e traslazionale, diretta dal professor Giacomo Pucci all’azienda ospedaliera di... Come si abbassa la pressione? Gli stili di vita che prevengono l'ipertensione e i farmaci che la curanoMolte persone (anche giovani) non sanno di essere a rischio: gli anni passati con la pressione alta moltiplicano i futuri problemi. Come controllarla con stile di vita e medicinali ... corriere.it Ipertensione arteriosa, al via uno studio clinico internazionale a TerniLa struttura complessa a direzione universitaria di medicina interna e traslazionale, diretta dal professor Giacomo Pucci all'azienda ospedaliera di Terni, lancia uno studio clinico multicentrico inte ... ansa.it