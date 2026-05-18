iOS 27 | nuovi widget e controllo manuale per la Fotocamera di iPhone

Apple ha annunciato che con l’arrivo di iOS 27 saranno introdotti nuovi widget e funzionalità di controllo manuale per l’app Fotocamera su iPhone. La versione aggiornata prevede strumenti più avanzati per regolare esposizione, messa a fuoco e altri parametri direttamente dall’app. Inoltre, saranno disponibili widget che consentiranno di accedere rapidamente a queste funzioni dalla schermata principale. Queste novità sono pensate per migliorare l’esperienza di fotografi professionisti e utenti che desiderano maggiore controllo sulle proprie immagini.

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