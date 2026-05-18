iOS 27 | nuovi widget e controllo manuale per la Fotocamera di iPhone
Apple ha annunciato che con l’arrivo di iOS 27 saranno introdotti nuovi widget e funzionalità di controllo manuale per l’app Fotocamera su iPhone. La versione aggiornata prevede strumenti più avanzati per regolare esposizione, messa a fuoco e altri parametri direttamente dall’app. Inoltre, saranno disponibili widget che consentiranno di accedere rapidamente a queste funzioni dalla schermata principale. Queste novità sono pensate per migliorare l’esperienza di fotografi professionisti e utenti che desiderano maggiore controllo sulle proprie immagini.
? Domande chiave Come cambierà l'interfaccia per i fotografi professionisti?. Quali nuovi strumenti manuali aggiungerà Apple all'app Fotocamera?. Come funzionerà l'integrazione tra Siri e la Visual Intelligence?. Perché Apple sta abbandonando la fotografia puramente automatizzata?.? In Breve Nuova Siri Mode integra Visual Intelligence per traduzioni e ricerche contestuali in tempo reale.. Interfaccia modulare Add Widgets permette configurazione flash, risoluzione e profondità di campo.. Spostamento tasto impostazioni vicino al comando scatto per migliorare l'ergonomia d'uso.. Dettagli definitivi su iOS 27 attesi durante l'evento annuale WWDC 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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