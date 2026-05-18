Durante una trasmissione televisiva, un medico specializzato in urologia ha affermato di essere un ufologo, generando un momento imbarazzante e divertente. L’errore ha provocato risate tra il pubblico e gli ospiti presenti in studio, evidenziando come a volte le parole possano sfuggire e creare situazioni imprevedibili. L’incidente si è verificato in diretta, senza alcun preavviso, e ha attirato l’attenzione sui classici equivoci che possono capitare durante le trasmissioni televisive.

Ci sono momenti televisivi che nascono per caso, quelli che nessun autore potrebbe mai scrivere, con equivoci talmente assurdi da sembrare orchestrati dietro le quinte. eppure sono incredibilmente reali. È quello che è successo durante una puntata del programma argentino Y Qué, condotto da Guille Aquino, quando la produzione ha organizzato un collegamento con quello che credevano essere un esperto di UFO, peccato che dall’altra parte dello schermo ci fosse un medico specializzato in tutt’altro ambito: l’urologia. La trasmissione aveva deciso di dedicare uno spazio ai recenti documenti diffusi dagli Stati Uniti sui fenomeni aerei non identificati, argomento che negli ultimi anni ha catalizzato l’attenzione mediatica internazionale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Io sono un urologo, non un ufologo”: la gaffe in tv che fa crollare tutti dalle risate

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