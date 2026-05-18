Io in matematica non ci capisco niente | insegniamola smontando manipolando e toccano

Molti studenti si lamentano di non capire la matematica, frase che ricorre spesso nelle scuole italiane. Questa affermazione non indica una reale difficoltà del singolo, ma spesso riflette problemi nelle modalità di insegnamento. Recenti metodi pedagogici cercano di affrontare questa situazione coinvolgendo gli studenti in attività pratiche come smontare, manipolare e toccare gli oggetti per facilitare la comprensione. Queste strategie puntano a rendere più accessibile la materia e a superare le barriere create da approcci più tradizionali.

Alzi la mano chi non ha mai sentito un alunno dire "Io in matematica non ci capisco niente". Questa frase, così frequente nelle nostre aule, non racconta un limite dello studente, ma un limite della didattica. Per troppo tempo abbiamo presentato la matematica come un sistema chiuso di regole da memorizzare e procedure da replicare, separato dalla vita reale. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una materia temuta, vissuta con ansia, che produce un precoce senso di inadeguatezza. Bambini di otto anni che già si definiscono "negati". Ragazzi delle superiori che contano i giorni per liberarsene. Qualcosa, evidentemente, non ha funzionato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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pov: sto facendo i compiti di matematica

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