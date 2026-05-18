Io come una farfalla in scena l’identità di genere

Arezzo, 18 maggio 2026 – Continua la rassegna 'Primavera a Teatro' con uno spettacolo che affronta il tema dell’identità di genere attraverso il racconto di una farfalla. La rappresentazione vede coinvolti attori e attrici in una performance che mette in scena le esperienze e le difficoltà legate alla ricerca dell’identità personale. L’evento si svolge in un teatro della città, con un pubblico composto da appassionati e da persone interessate a tematiche sociali e di inclusione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Arezzo, 18 maggio 2026 – Prosegue con un evento di rilievo il cartellone di 'Primavera a Teatro'. Materiali Sonori, in collaborazione con il Comune di Cavriglia, ha organizzato un nuovo appuntamento al Teatro Comunale in calendario sabato 23 maggio, alle 21:30, quando andrà in scena “Io come una farfalla”, un coinvolgente spettacolo teatrale che affronta il tema dell’identità di genere e dell'inclusione. Capace di incoraggiare riflessione e consapevolezza, l'evento - a ingresso gratuito - è promosso dal Comune di Cavriglia nell’ambito delle attività della Rete Re.A.Dy (rete delle pubbliche amministrazioni impegnate contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere) in collaborazione con Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo Aps e ABC Arte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Io come una farfalla”, in scena l’identità di genere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Andrea Diprè Ci Riprova con La Cravatta: Rinascita o Declino | RUVIDO 319 Sullo stesso argomento “Io come una farfalla” al Teatro di Cavriglia:Arezzo, 18 maggio 2026 – Nuovo appuntamento al Teatro di Cavriglia nell’ambito della rassegna “Primavera a Teatro – speciali suggerimenti dal... Cassina, una farfalla di fiori basta alla violenza di genere? Cosa sapere La Rete Viola Adda Martesana riprende un video comunitario martedì nella piazza di Cassina. Io come una farfalla, in scena l’identità di genereAppuntamento con Primavera a teatro al comunale di Cavriglia ... msn.com Io come una farfalla al Teatro di CavrigliaSabato prossimo uno spettacolo su identità e inclusione nell’ambito della rassegna Primavera a Teatro. msn.com