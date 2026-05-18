Intrecci di ricordi e visioni nelle alchimie di Basile
Martedì 19 maggio, presso Lalimentari in Piazza Vecchia, si terrà una mostra dedicata alle opere di un artista di Caravaggio. Le sue creazioni sono realizzate con resine e materiali plastici riciclati, dando vita a composizioni che richiamano ricordi e visioni. La mostra presenta lavori che mescolano tecniche e materiali diversi, offrendo uno sguardo su un percorso artistico originale. L’esposizione si inserisce nell’ambito di un evento locale dedicato all’arte e alla sostenibilità.
LA MOSTRA. Martedì 19 maggio Lalimentari in Piazza Vecchia ospita le originali opere dell’artista di Caravaggio create con resine e materiali plastici riciclati. La materia è una continua reinterpretazione. Lo dimostra Cristian Basile con le sue opere al centro di una mostra speciale in Piazza Vecchia, a partire da martedì 19 maggio. Le sale de Lalimentari accoglieranno i risultati della ricerca visionaria di Basile, artista contemporaneo bergamasco che ha saputo imporsi sulla scena nazionale con un linguaggio tridimensionale capace di scardinare i confini tra scultura e design. La mostra, visitabile fino al 31 agosto (negli orari di apertura del locale, 8-2), rappresenta un viaggio multisensoriale dove la plastica riciclata e le resine industriali perdono la loro natura seriale per farsi narrazione emotiva. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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Martedì 19 maggio Lalimentari in Piazza Vecchia ospita le originali opere dell’artista di Caravaggio create con resine e materiali plastici riciclati. x.com
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