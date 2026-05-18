Intrecci di ricordi e visioni nelle alchimie di Basile

Martedì 19 maggio, presso Lalimentari in Piazza Vecchia, si terrà una mostra dedicata alle opere di un artista di Caravaggio. Le sue creazioni sono realizzate con resine e materiali plastici riciclati, dando vita a composizioni che richiamano ricordi e visioni. La mostra presenta lavori che mescolano tecniche e materiali diversi, offrendo uno sguardo su un percorso artistico originale. L’esposizione si inserisce nell’ambito di un evento locale dedicato all’arte e alla sostenibilità.

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