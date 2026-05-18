Intitolata via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa | una giornata di memoria collettiva

Domenica 17 maggio a Fasano si è tenuta una cerimonia ufficiale per la scopertura di una targa stradale dedicata a un Generale. L’evento si è svolto in un clima di grande partecipazione e collaborazione tra le autorità presenti. La manifestazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, che si sono riuniti per ricordare la figura del Generale e il suo ruolo pubblico. La giornata ha rappresentato un momento di memoria collettiva, con momenti di commemorazione e rispetto.

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