Intitolata via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa | una giornata di memoria collettiva

Da brindisireport.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio a Fasano si è tenuta una cerimonia ufficiale per la scopertura di una targa stradale dedicata a un Generale. L’evento si è svolto in un clima di grande partecipazione e collaborazione tra le autorità presenti. La manifestazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, che si sono riuniti per ricordare la figura del Generale e il suo ruolo pubblico. La giornata ha rappresentato un momento di memoria collettiva, con momenti di commemorazione e rispetto.

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FASANO -  In un'atmosfera di profonda commozione e forte coesione istituzionale, si è svolta ieri mattina (domenica 17 maggio) a Fasano la solenne cerimonia di scoprimento della targa viaria dedicata alla memoria del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. L'iniziativa, promossa dall’assessorato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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