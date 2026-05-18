internazionali di tennis il siparietto di sinner con sergio mattarella

Durante gli Internazionali di Tennis a Roma, il giocatore italiano Jannik Sinner ha vinto una partita importante. Alla cerimonia di premiazione, presente il Capo dello Stato italiano, che ha consegnato il trofeo al vincitore. Al termine dell'incontro, il presidente ha premiato anche il campione Adriano Panatta, che ha consegnato il riconoscimento a Sinner. La presenza ufficiale si è svolta nel contesto dell'evento sportivo, con un momento di celebrazione per il tennis nazionale.

Presente il numero uno dello Stato Italiano. A guardare il trionfo di Jannik Sinner, a Roma, agli Internazionali, c’era anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella che poi, al termine del match ha premiato con Adriano Panatta il numero uno al mondo. Emozionato e imbarazzato Jannik Sinner, nel corso della premiazione, ha ringraziato Mattarella dando vita a un vero e proprio siparietto. “Sono sempre molto emozionato quando c’è il signor Mattarella. In qualche modo riesco sempre a mettermi in posizioni non piacevoli”. Poi, intervenuto a Che Tempo Che fa, ha spiegato: “Il Presidente è simpaticissimo. Non sono partito con il piede giusto, però ecco, ero e sono ancora sempre emozionato e quindi scambiare due parole anche con lui è stato incredibile. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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