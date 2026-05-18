Denzel Dumfries ha dichiarato pubblicamente che il suo futuro è noto a tutti, anche se attualmente si trova bene a Milano. Nonostante non abbia vissuto la sua migliore stagione con l’Inter, il terzino olandese continua a essere uno dei protagonisti della squadra che ha conquistato il doppio trofeo nazionale. Da tempo, Dumfries ha manifestato l’ambizione di trasferirsi in Premier League, anche se non ci sono ancora annunci ufficiali riguardo a una sua eventuale cessione.

Anche se non è stata la sua migliore stagione in nerazzurro, Denzel Dumfries rimane uno dei giocatori più importanti dell’Inter fresca di double, Scudetto e Coppa Italia. Il futuro dell’olandese, come più o meno ogni anno di questi tempi, è tuttavia piuttosto incerto. Nell’intervista a ‘Libero’, il numero 2 della squadra di Chivu non ha dissipato i dubbi relativi alla sua permanenza a Milano: “Tutti sanno che nel mio contratto c’è una clausola (sui 25 milioni, ndr). Posso dirti che qui sto benissimo, ma davvero. C’è un Mondiale davanti e poi, come ogni anno, mi troverò con la società per fare il punto della situazione. Abbiamo sempre fatto così e faremo così anche questa volta”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, Dumfries esce allo scoperto: “Futuro? Lo sanno tutti”

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